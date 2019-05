Despiste de camião corta A17 na Figueira da Foz no sentido Sul - Norte

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra

Um veículo pesado de mercadorias com vacas despistou-se na madrugada desta sexta-feira na A17, no sentido Sul-Norte, na zona da Figueira da Foz.Segunda a Proteção Civil, o alerta do acidente, que se deu ao quilómetro 42 da autoestrada, foi dado às 02h09.O camião que transportava os animais tombou na faixa de rodagem. Após o embate, os animais saíram do camião, tendo alguns deles morrido e outros ficaram à solta naquela zona da autoestrada.Fonte oficial doconfirmou aoque a estrada está totalmente interrompida desde as 03h37. O trânsito está cortado no sentido sul-norte entre os nós de Marinha das Ondas e Figueira da Foz.O condutor do camião ficou com ferimentos considerados leves. O homem foi transportado para o Hospital da Figueira da Foz.Encontram-se no local uma brigada de trânsito da GNR, a BRISA e os Bombeiros Voluntários e Municipais da Figueira da Foz.Os animais estão a ser recolhidos do local e serão transportados noutro veículo pesado de mercadorias.Em atualização