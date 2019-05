Despiste de carro na A1 em Leiria faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida esta sexta-feira na sequência de um despiste de carro na A1, ao quilómetro 127, no sentido Sul-Norte, em Leiria.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima foi transportada por uma ambulância que estava a passar por acaso no local do acidente.A vítima apresenta ferimentos ligeiros.O trânsito sofreu alguns congestionamentos.