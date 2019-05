Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste destrói paragem de autocarros em Leça da Palmeira

Do acidente resultou um ferido, um homem de 81 anos que estaria nas imediações da paragem.

Por N.R. | 08:55

O despiste de um carro, este domingo de manhã, provocou a destruição total da paragem de autocarros de Entre Quintas, em Leça da Palmeira, Matosinhos.



Do acidente resultou um ferido, um homem de 81 anos que estaria nas imediações da paragem. O idoso acabou por recusar o transporte ao hospital.



O alerta foi dado às 09h26 para o acidente na Av. Antunes Guimarães, perto da Exponor. O condutor do carro não sofreu ferimentos, tendo sido apenas observado no local pelos Bombeiros de Matosinhos/Leça.



A PSP foi acionada e registou a ocorrência. Não são conhecidas as causas do despiste.