Acidentes provocam cinco mortes em dois dias

Houve mais 11 mortes de janeiro a abril do que em igual período do ano passado.

Por Isabel Jordão e João C. Rodrigues | 01:30

Dois homens morreram esta quinta-feira em colisões, em Alcácer do Sal e Leiria, fazendo aumentar para cinco as vítimas mortais em acidentes rodoviários nos primeiros dois dias deste mês.



De janeiro a abril morreram 148 pessoas - mais 11 do que em igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados ontem pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que não incluem os 29 mortos no despiste de um autocarro na Madeira, nem os feridos que morreram nos hospitais.



Em Leiria, o acidente ocorreu no IC2, ao quilómetro 127,600, a norte de Leiria, perto da Boavista, e causou a morte a Licínio Silva, de 49 anos, que seguia num motociclo, em direção à cidade. No mesmo sentido seguia o carro que se envolveu na colisão lateral com a moto.



Após o embate, o motociclista perdeu o controlo e caiu. A morte foi confirmada no local. Licínio Silva residia em Machados, Boavista, e era uma pessoa muito conhecida na localidade, pertencendo à direção do Grupo Desportivo e Recreativo da Boavista.



O distrito de Leiria é o quarto com mais mortes em acidentes, com 12, de janeiro a abril deste ano. À frente desta trágica lista está o Porto com 19, Braga (15) e Aveiro (14).



Quanto ao número de acidentes, Lisboa lidera, com 8464 ocorrências, do total de 41 822. No primeiro dia de maio, morreram três pessoas em dois acidentes, que ocorreram em Matosinhos e na A17, perto da Figueira da Foz.



Colisão fatal condiciona trânsito no IC1

Um homem de 64 anos é a vítima mortal de um colisão entre um carro e um camião, que ocorreu ontem, no IC1, na zona da Mata de Valverde, entre Alcácer do Sal e Grândola.



A vítima mortal era o condutor e único ocupante do ligeiro de passageiros, enquanto o motorista do camião não sofreu ferimentos.



O acidente ocorreu pouco depois das 07h00 e condicionou a circulação do trânsito durante toda a manhã. Foram mobilizados 12 operacionais, dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por seis carros.



Porsche circulava com seis pessoas

No interior do Porsche Cayenne E-Hybrid que se despistou e embateu num pilar da Ponte Móvel de Leça da Palmeira, na quarta-feira, seguiam, afinal, seis pessoas.



Sofia Pereira, de 25 anos, e Ricardo Landolt, de 39, morreram. Mais quatro pessoas ficaram feridas.