Despiste de motociclo provoca ferido grave em Tomar

Vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes.

11:55

Uma pessoa ficou ferida com gravidade este domingo num despiste de motociclo no concelho de Tomar, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 110, em São Lourenço, pouco antes das 08h00.



No local estiveram os Bombeiros de Tomar com sete elementos e duas viaturas e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Hospital de Tomar.



A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes.