Os dois homens que no sábado à noite morreram num acidente de viação no Montijo, notícia ontem avançada pelo, eram irmãos, de nacionalidade romena, e tinham idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.O desastre, provocado por um despiste, ocorreu na EN4, no sentido Faias-Montijo, com o alerta a soar às 22h24.

Ao que se apurou junto das autoridades, durante uma tentativa de ultrapassagem o condutor perdeu o controlo da carrinha e embateu num eucalipto. As vítimas ficaram encarceradas e em paragem cardiorrespiratória. No local, os elementos de socorro ainda procederam a manobras de reanimação, embora sem sucesso.





Segundo populares, as vítimas teriam estado “em casa de amigos a beber”. Só a autópsia vai determinar se o condutor estava alcoolizado.





Para o local foram mobilizados os bombeiros de Canha e de Alcochete, as VMER de Setúbal e do Barreiro e, ainda, militares da GNR do posto do Pinhal Novo, num total de 17 operacionais.