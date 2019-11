Despiste mata rapaz de 18 anos em Vila Nova de Poiares

Sérgio Marta, de 18 anos, e Fernando Simões, de 19, saíram da casa onde estavam com amigos em São Miguel de Poiares, Vila Nova de Poiares, na madrugada de ontem, para irem comprar bolos a uma pastelaria. Cerca de 200 metros depois sofreram um acidente. Sérgio morreu no local e Fernando ficou gravemente ferido.O carro despistou-se à saída de uma curva e embateu violentamente contra o muro de uma casa. Sérgio, que era jogador de futebol na Associação Desportiva de Poiares, seguia ao lado do condutor e já estava inconsciente quando os bombeiros chegaram. O condutor sofreu fraturas e foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.Nessa noite, Fernando Simões, que frequenta um curso profissional da área da restauração, tinha participado numa festa no agrupamento de escolas. "Era a festa do pijama, para comemorar os 30 anos dos Direitos das Crianças, e ele tinha estado a cozinhar", diz Luís Silva, comandante dos bombeiros de Vila Nova de Poiares. Entretanto foi para casa de amigos, tendo saído de carro com Sérgio."O acidente foi muito violento e o carro ficou destruído", descreve Luís Silva, ao acrescentar que Sérgio Marta foi sujeito a manobras de reanimação, sem sucesso.