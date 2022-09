Um carro despistou-se, na manhã desta quinta-feira, na A2, ao quilómetro 90, no sentido sul-norte e provocou 4 feridos ligeiros.Um deles foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano e os restantes foram assistidos no local.O alerta para o despiste foi dado às 11h33. No local estiveram 10 operacionais apoiados por 6 viaturas incluindo os Bombeiros Voluntários de Grândola, a Brisa e a GNR.