Mais de 200 pessoas morreram nas estradas portuguesas nos últimos seis meses

Entre janeiro e junho de 2022 registaram-se em Portugal 15 457 acidentes que causaram 210 vítimas mortais, 1120 feridos graves e 18006 feridos ligeiros, revela um relatório de Sinistralidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Comparando com 2019, o ano pré-pandemia, houve menos acidentes, menos mortos e também menos feridos.

Segundo o documento, sexta-feira é o dia da semana em que ocorrem mais acidentes. Só este ano já foram 2301. Contudo, é ao domingo que se morre mais. Nos primeiros seis meses do ano 50 pessoas morreram ao domingo. Entre as 15h00 e as 18h00 foi o período em que houve mais acidentes (3197) e também mais mortes (41).

Lisboa é o distrito onde aconteceram mais acidentes (3234) e Bragança onde houve menos (147).

Nos primeiros seis meses do ano houve 1953 atropelamentos que causaram 27 mortos e 132 feridos graves.