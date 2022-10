Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real avançou ao Correio da Manhã que ocorreu, na manhã desta segunda-feira, um despiste na A7, no sentido Chaves-Guimarães, causando três feridos ligeiros.No local estiveram corporações dos bombeiros de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e Cerva.Os feridos foram transportados para o hospital.As causas do acidente ainda estão por apurar.