Despiste seguido de atropelamento mata pai e fere filha em Vila Nova de Gaia

Menina seguia no motociclo quando ocorreu o sinistro e permanece em estado grave.

10:54

O despiste de um motociclo, junto ao Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, seguido de atropelamento matou um homem com cerca de 50 anos e feriu uma criança de 10 anos. As vítimas eram pai e filha, ao que o CM pôde apurar.



O alerta foi dado às 09h22 e a via ficou obstruída. A criança foi encaminhada para o Hospital de São João com urgência pediátrica, onde permanece em estado grave. Já o pai segui para o Hospital Santos Silva, no entanto acabou por morrer durante ao caminho, não resistindo aos ferimentos.



No local estiveram a polícia de Oliveira do Douro, os Bombeiros de coimbrões e a VMER de Gaia e Santo António, segundo a CM conseguiu apurar.



Em atualização