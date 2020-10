Despiste violento no Porto mata jovem de 27 anos

Micael Brites, de 27 anos, morreu na noite de domingo num aparatoso despiste de carro na estrada da Circunvalação, no Porto. A vítima mortal ia no lugar do pendura. Na viatura seguiam outros dois jovens, ambos de 24 anos, que sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram hospitalizados.



Os três jovens, naturais de Penafiel, estavam a passear no Porto quando ocorreu o acidente. O carro entrou em despiste na Estrada da Circunvalação. Galgou o separador central e embateu violentamente contra uma árvore. Esta segunda-feira, ainda não existia data para o funeral. A PSP investiga o caso.

