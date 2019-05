Despistes na estrada matam três pessoas em poucas horas

Três pessoas morreram nas estradas portuguesas em cerca de 14 horas. No primeiro acidente, às 22h33 de domingo, perderam a vida uma mulher, de 48 anos, e um homem, de 59, numa estrada municipal do concelho de Loulé.Já esta segunda-feira, às 12h37, na A2, junto a Grândola, morreu um camionista, de 45 anos, num outro despiste.Num terceiro acidente, só por milagre um camião não caiu num abismo de cerca de 60 metros de altura, na barragem do Cabril, em Pedrógão Grande. O condutor saiu ileso.A GNR procura explicações para os acidentes. Na A2, sentido norte-sul, o rebentamento de um pneu – havia vários destroços de pneus na via – pode ter provocado o despiste.O camião, que transportava adubo líquido, tombou sobre o lado direito e um rail entrou pela cabina da viatura. Apesar da prontidão do INEM e dos bombeiros de Grândola, o óbito foi declarado no local.Os bombeiros tiveram de proceder ainda à limpeza da via, já que houve derrame de gasóleo. A estrada esteve condicionada durante várias horas. Até às 20h00, o pesado ainda não tinha sido retirado.No IC8, o despiste teve como palco o viaduto sobre o rio Zêzere. Um compartimento da cisterna, com 24 mil litros de acetona, sofreu fissuras. Segundo a GNR, "foram derramados cerca de 90 por cento [21 600 litros], tendo parte infiltrado na encosta, mas sem chegar à água".O acidente ocorreu às 10h03. A Associação Portuguesa do Ambiente foi acionada para averiguar a possível contaminação das águas.Foram as barreiras de segurança que travaram a queda do camião para as águas do rio zêzere. condutor saiu ileso do despiste no ic8.Foi um regresso a casa fatídico para Lúcia Bartolomeu, de 48 anos, e Vítor Correia, 59, a condutora e o passageiro da frente do veículo ligeiro que se despistou e embateu violentamente num poste de eletricidade perto da aldeia de Tôr, no do concelho de Loulé, na noite de domingo.No carro seguiam mais três pessoas, incluindo uma mulher de 50 anos - mulher do homem que morreu - que foi internada no Hospital de Faro com ferimentos considerados graves.Os outros dois passageiros, de 23 e 33 anos, tiveram apenas ferimentos ligeiros, mas também foram hospitalizados.Segundo oapurou, os cinco ocupantes do carro tinham feito um passeio na zona da serra e regressavam a Loulé para deixar em casa Vítor Correia e a mulher, uma vez que os restantes serão residentes na zona de Clareanes, perto de Querença.