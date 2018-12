Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destroem carro para levar faróis em Santa Maria da Feira

Dupla, de cara destapada, fez um buraco para entrar em stand.

08:36

Durante mais de 40 minutos, dois homens destruíram um automóvel num stand para conseguirem furtar os faróis - da frente e traseiros. Um assalto que causou um prejuízo de mais de cinco mil euros e ficou gravado nas câmaras de videovigilância do stand Alta Rotação na EN223, em Sanfins, Santa Maria da Feira.



As imagens, que já estão na posse do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santa Maria da Feira, são fundamentais para identificar os dois assaltantes que atuaram de cara destapada.



"Fico assustado, porque este é um local bem iluminado, muito movimentado e, mesmo assim, os ladrões atuaram com muita calma, como se estivessem numa garagem", explicou ao CM o proprietário do espaço, Nuno Ribeiro.



Tudo aconteceu pelas 02h40 desta segunda-feira. Os dois ladrões entraram por um buraco que fizeram na vedação lateral.



Com recurso a uma rebarbadora, cortaram parte do capô e furtaram os faróis da frente, avaliados em mais de 2700 euros. Depois, partiram o vidro traseiro do automóvel, um Seat Ibiza, e acabaram por furtar também os faróis traseiros.



Saíram, de seguida, pelo mesmo buraco por onde entraram e fugiram pelos campos em direção a uma estrada secundária que passa nas traseiras daquele stand.



"Quando, de manhã, vi o carro vandalizado, pensei que tinha sido alguma viatura que estivesse destravada e que lhe tivesse batido, porque não tinham necessidade de partir o automóvel todo para roubar os faróis", desabafa ainda Nuno Ribeiro.