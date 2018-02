Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desvia dinheiro e carros de IPSS

Florival Cardoso denunciado por funcionários enganou a Segurança Social.

Por Sérgio A. Vitorino e Sofia Garcia | 24.02.18

O presidente das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ‘O Sonho’, ‘A Joaninha’ e ‘Os Pirilampos’, todas creches e jardins de infância de Setúbal, foi ontem ouvido por suspeitas de enganar a Segurança Social na atribuição de subsídios, de desviar verbas, que rondam as centenas de milhares de euros, e de fazer uso pessoal das viaturas. Foi ouvido pela PJ e constituído arguido.



Segundo apurou o CM junto de fonte judicial, Florival Cardoso foi alvo de denúncia por dois funcionários, cujo relato à PJ de Setúbal resultou na investigação do Ministério Público pelos crimes de peculato, peculato de uso, fraude na obtenção de subsídio, administração danosa, falsificação de documentos e participação económica em negócio.



A fraude à Segurança Social consistiria na falsificação das listagens de crianças inscritas. Aquelas IPSS diziam ser mais de 600 e o Estado subsidiava nesse número, que será no entanto menor.



Além de buscas às três associações - que têm 200 funcionários -, foram ainda ‘reviradas’ pelo Ministério Público, PJ e Segurança Social duas casas relacionadas com Florival Cardoso - da ex-mulher e da atual namorada, uma delas secretária na ‘O Sonho’, a principal das IPSS, e que há dois anos abriu um minimercado. Os documentos apreendidos vão ser analisados.



O homem, que foi candidato autárquico do PS, não tem antecedentes e ontem negou irregularidades, alertou para "vinganças" e disse que se vai "demitir" porque "não faz sentido a caça que andam a fazer aos presidentes das instituições".