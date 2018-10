Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desvio de 1,4 milhões em doze escolas novas em Paredes

Autarquia comunica “desconformidades” com os cadernos de encargos ao Ministério Público.

Por Manuel Jorge Bento | 08:20

A Câmara de Paredes indicou esta segunda-feira que vai comunicar ao Ministério Público um conjunto de "desconformidades" com os cadernos de encargos, no valor de 1,4 milhões de euros, na construção de 12 centros escolares, entre 2005 e o ano passado. O executivo de Alexandre Almeida "espera que se faça justiça".



Celso Ferreira, ex-autarca, diz que o seu sucessor "deve estar em registo de sobrevivência política, desesperado, e repescou um assunto que nada tem de novo".



Alexandre Almeida disse que o município se vai constituir assistente no processo judicial que detetou indícios de fraude, falsificação de documentos e corrupção no relacionamento com empreiteiros. Indicou ontem a utilização de materiais de construção mais baratos do que os previstos.



"O que se vê, na realidade, é que os cadernos de encargos não foram cumpridos", acrescentou. Por seu lado, Celso Ferreira disse ao CM que "todas as alterações de materiais estão explicadas nas informações técnicas produzidas pela câmara" e garantiu que "o custo das obras não aumentou".



"Houve trabalhos a menos e trabalhos a mais, sem mexer no custo da obra. Tudo transparente como a água", afirmou.



Alexandre Almeida assegura que a autarquia terá de devolver 1,4 milhões de euros - já que as empreitadas tiveram apoio comunitário -, aos quais acresce idêntico valor já pago aos empreiteiros. "Não tem de devolver nada. Aliás, este presidente recorreu aos tribunais dizendo que nada terá de devolver", respondeu Celso Ferreira.



Em causa nas desconformidades apuradas está, por exemplo, o centro escolar de Duas Igrejas, onde estores de 130 mil € não foram colocados, ou a cobertura foi diferente da prevista, com um prejuízo de 145 mil € para o município.