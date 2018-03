Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desvio de verbas trama presidente da fundação "O Século"

Há suspeitas de uso de dinheiro da instituição para lucro pessoal.

Por Magali Pinto | 09:20

A Polícia Judiciária realizou esta segunda-feira novas buscas na Fundação O Século, no Estoril. O presidente Emanuel Martins e o vice-presidente João Ferreirinho foram constituídos arguidos por peculato e abuso de poder - crimes que terão sido cometidos pelo menos desde 2012.



Em janeiro, o CM tinha revelado que Emanuel Martins usava cartões de crédito da Fundação para fins particulares. O Século é uma fundação que apoia crianças desfavorecidas e recebe anualmente milhares de euros do Estado. As buscas estenderam-se às residências dos dois arguidos.



Emanuel Martins é ainda suspeito de ter contratado diversos familiares e amigos. Ele é o presidente do Conselho de Administração e diretor executivo; a filha foi chefe de gabinete, um enteado era diretor-geral e outro estava à frente da manutenção - para além de outros familiares que direta ou indiretamente, suspeitam os investigadores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, usufruíram do dinheiro da Fundação.



Emanuel Martins e João Ferreirinho estão sozinhos no Conselho de Administração, após a demissão de três dos seus cinco administradores.



O Século foi criado em 1927 como colónia balnear e, segundo o CM apurou, passa por uma situação financeira muito difícil. Em janeiro, Emanuel Martins aceitou falar ao nosso jornal, quando foram realizadas as primeiras diligências e garantiu estar de consciência tranquila. "Garanto que nunca usei dinheiro da instituição em meu proveito", disse.