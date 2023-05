A PSP deteve, nos primeiros quatro meses do ano, 1523 suspeitos de tráfico de droga, mais 62,9% que no mesmo período de 2022. Fez ainda 3338 apreensões de droga (+45,3%) e 2061 detenções (+5%) no âmbito da investigação criminal.Nos mesmos quatro meses, a GNR detetou, por exemplo, 9106 crimes rodoviários e 47 363 excessos de velocidade - fiscalizou 797 095 condutores.teve acesso, serão apresentados esta quinta-feira pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.O governante vai ainda projetar os grandes eventos que estão a ser planeados pelas polícias: festejos do Campeonato de Futebol; Verão Seguro 2023; e Jornada Mundial da Juventude.