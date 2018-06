Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detida carteira suspeita de desviar correspondência para se apoderar de cartões de crédito

Mulher tem 40 anos e é residente em Valada, no concelho do Cartaxo.

Por Lusa | 21:07

Uma mulher, carteira, foi detida esta quinta-feira por suspeita de se ter apoderado de correspondência que continha cartões bancários de residentes em Salvaterra de Magos (distrito de Santarém) e que utilizou abusivamente, fazendo levantamentos de dinheiro.



Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que a mulher, de 40 anos e residente em Valada, no concelho do Cartaxo, está "fortemente indiciada" pela prática dos crimes de peculato, violação de correspondência e burla informática e nas comunicações.



Segundo a nota, a investigação conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Benavente que levou à identificação da arguida decorreu após várias denúncias por utilização abusiva de cartões de crédito ocorridas nas zonas de Coruche e de Salvaterra de Magos.



A investigação está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche da Guarda Nacional Republicana e a arguida será ouvida sexta-feira em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, acrescenta o Ministério Público.