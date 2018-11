Detida dupla que executou dono de café a tiro em Almada

Homens são suspeitos de vários crimes. Hermenegildo Varela foi baleado em junho.

A Polícia Judiciária anuncipou esta quarta-feira a detenção de dois homens, com 19 e 23 anos, por sobre eles recaírem fortes indícios da prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, roubo agravado, furto e dano.

Na origem da investigação está um assalto à mão armada a uma pastelaria na Cova da Piedade, no passado mês de junho, de onde resultou a morte de um homem, com 70 anos de idade. Hermenegildo Varela e a mulher, Palmira, exploravam o pequeno café na rua Maria Lamas, na Cova da Piedade, Almada, quando foram atacados. O homem foi alvejado com dois tiros e não resistiu.

A investigação da PJ, em colaboração com a GNR, permitiu identificar e relacionar os autores do crime com um conjunto de outros roubos, praticados entre abril e junho do corrente ano no distrito de Setúbal, pelos quais se encontram indiciados.

Segundo o comunicado da PJ "o modus operandi deste grupo organizado passava, maioritariamente, pela utilização de viaturas furtadas ou roubadas pelo método de carjacking, uma das quais foi depois incendiada".

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.