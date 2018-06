Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘CSI’ procura vestígios de homicidas com luvas

Polícia Judiciária tenta identificar assaltantes em fuga que mataram dono de um café em Almada.

Por João Carlos Rodrigues e Sérgio A. Vitorino | 01:30

As primeiras perícias lofoscópicas (impressões digitais) ao Mercedes classe A que foi utilizado pelo gang que na sexta-feira assassinou a tiro o proprietário de um café na Cova da Piedade, em Almada, não tiveram resultados conclusivos.



O veículo, que foi abandonado na zona do Bairro Amarelo, no Monte da Caparica, foi apreendido e levado pela Polícia Judiciária de Setúbal para ser alvo de perícias mais aprofundadas no Laboratório de Polícia Científica. Será passado a pente fino para a recolha de vestígios.



O objetivo dos investigadores, apurou o CM, é descobrir vestígios biológicos – cabelos ou outros, que identifiquem o perfil de ADN – que possam levar ao grupo que assaltou e matou a tiro de pistola Hermenegildo Varela durante o roubo ao café que explorava na companhia da mulher há mais de 30 anos.



O gang – composto por três elementos que entraram de cara tapada e armas na mão no café Anita, enquanto um quatro homem ficou à espera no carro da fuga – terá estudado o alvo e feito tudo para não ser identificado. O estabelecimento não tem videovigilância, usaram luvas para não deixar impressões digitais e atuaram de capuzes na cabeça.



Um vídeo feito por um popular no momento da fuga e que já está nas mão da PJ também não permite identificar os criminosos. As munições dos dois disparos efetuados e que levaram à morte de Hermenegildo Varela também poderão ser fundamentais.



A Judiciária está também a averiguar a proprietária do carro, que não constava como furtado, para tentar estabelecer a relação com o gang.



PORMENORES

Filha assiste

Hermenegildo Varela e a mulher, Palmira, exploravam o café Anita há mais de 30 anos. Atualmente eram ajudados por uma filha, que estava no estabelecimento quando o gang armado atacou.



Testemunhas

Na altura do assalto, pelas 19h00 de sexta-feira, estavam no interior do café cerca de dez pessoas. O gang avançou direto à caixa do Euromilhões, mandando toda a gente ficar quieta.



Defende mulher

A vítima mortal foi atingida quando tentava defender a mulher, que estava na bancada na qual se fazia o registo dos boletins do Euromilhões. Efetuaram pelo menos dois disparos antes de fugir.