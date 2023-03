Detido a vender bilhetes 50 euros acima do preço estipulado para FC Porto-Inter Milão

Um homem foi detido na segunda-feira junto ao Estadio do Dragão, no Porto, a vender 28 bilhetes para o jogo FC Porto-Inter Milão, que se realiza esta noite, 50 euros acima do preço assinalado, revelou esta terça-feira a PSP.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da PSP esclareceu que o detido, por suspeita de venda irregular de títulos de ingresso para espetáculo desportivo, estava a tentar vender por 85 euros bilhetes que custaram 35 euros.

Ao detido, além dos bilhetes, foi apreendida a quantia de 690 euros em numerário.

O FC Porto recebe o Inter Milão para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, jogo para o qual os bilhetes estão esgotados desde o dia 01, informou a equipa 'azul e branca'.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'azuis e brancos', são esperados cerca de 50.000 espetadores para o reencontro entre os dois clubes, três semanas após os italianos terem vencido em casa (1-0), com um golo solitário do belga Romelu Lukaku.

O detido, referiu a fonte, já havia sido anteriormente detido pela prática do mesmo tipo de ilícito criminal, tendo sido presente junto das autoridades judiciárias na segunda-feira.