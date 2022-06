Detido em Castro Marim homicida de 62 anos procurado pela Interpol

Um homem de 62 anos foi detido pela GNR na segunda-feira, no Parque da Fronteira, em Casto Marim. O Comando Territorial de Faro, no decorrer de uma ação de patrulhamento, deparou-se com uma viatura, que no interior, o condutor apresentava um comportamento suspeito.Após diligências policiais através do Gabinete Nacional INTERPOL, as autoridades procederam à identificação do homem, tendo sido possível apurar-se que tinha pendente um mandado de detenção internacional por suspeita da prática do crime de homicídio, motivo que levou à sua detenção, segundo comunicado.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal da Relação de Évora.