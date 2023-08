Detido em flagrante por assalto a igreja em Alcobaça

Igreja de Nossa Senhora da Esperança, na paróquia de Alpedriz na terça-feira, também em Alcobaça.





Para a fuga, arrombaram uma porta. Para trás deixaram o cofre arrombado, bem como a grade da janela por onde entraram.



Um homem foi detido em flagrante a assaltar a uma Igreja na paróquia de Pataias, em Alcobaça, na madrugada desta sexta-feira.Outros dois assaltantes fugiram a pé do local. Os três são suspeitos de levar sete mil euros e arte sacra num outro furto àNo segundo assalto, que teve lugar na madrugada desta sexta-feira, os suspeitos usaram o mesmo método, desta feita em Alpedriz, saindo com 45 euros e um cofre com moedas do Lampadário, e deixando papéis espalhados pelo chão.O detido, de 53 anos, foi constituído arguido e entregue à PJ de Leiria.