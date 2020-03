Detido fugitivo que esfaqueou homem de 33 anos até à morte no Cacém

Foi detido o suspeito de ter esfaqueado até à morte um homem de 33 anos no Cacém. Estava desaparecido há cinco dias.Uma discussão entre dois homens no interior de um bar terminou com um deles morto à facada, na noite de sábado, no Cacém, Sintra. A vítima, de 33 anos, estava com a namorada, que assistiu a tudo e também ficou ferida ao tentar intervir.Segundo oapurou, ‘Maninho’, nascido em Angola mas a viver em Portugal há vários anos, estava num dos bares da avenida dos Missionários habitualmente frequentados pela comunidade africana. Pouco depois chegou um cabo-verdiano e iniciou-se uma discussão entre os dois, alegadamente provocada por uma situação anterior, mas que ainda não está totalmente apurada pelas autoridades policiais.