Detido grupo que raptou idoso em Portugal para roubar 100 mil euros. Vítima foi amarrada a uma árvore em Barcelona

A Polícia Judiciária, em cooperação com autoridades policiais espanholas, deteve quatro homens e duas mulheres por suspeitas da prática crimes de rapto, roubo com arma de fogo, associação criminosa e de branqueamento de capitais. A operação ocorreu a 13 de dezembro, em Málaga.



Os crimes, alguns cometidos em Portugal, consistiram no rapto de um homem português, de 82 anos, a 25 de agosto, em Almancil. A vítima foi deslocada para Barcelona.





O idoso foi sequestrado, agredido e ameaçado com armas de fogo. Os detidos roubaram 100 mil euros à vítima, através de transferências das contas bancárias da vítima para diversas contas abertas pelos suspeitos, recorrendo a documentação falsa.Consumado o crime, os detidos deixaram o idoso amarrado a uma árvore num local isolado, para que não fosse encontrado. Mais tarde o português viria a libertar-se.Das buscas realizadas na operação foram apreendidas réplicas de armas de fogo, material destinado à contrafação e falsificação de documentos de identificação, e também vária documentação falsa. Foram ainda recuperadas duas viaturas de matrícula portuguesa que haviam roubadas em Portugal.

Os detidos, com idades entre os 21 e os 43 anos, têm antecedentes criminais por crimes de roubo em Espanha.



Já em dezembro, no dia 17, foram desenvolvidas ações de investigação em Lisboa, tendo sido identificados outros suspeitos. As investigações decorrem com o objetivo de identificar mais factos criminosos.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.