Detido homem de 53 anos por suspeita de caça ilegal em Albergaria-a-Velha

Um caçador, de 53 anos, foi detido, esta semana, pela GNR de Albergaria-a-Velha, pela suspeita do crime de caça ilegal, na sequência de uma denúncia.Os guardas deslocaram-se para o local, classificado como Zona Húmida Classificada da Zona de proteção especial da Ria de Aveiro, e interceptaram o suspeito quando exercia o ato venatório em área de refúgio de caça.A GNR apreendeu, ainda, uma arma de caça, uma cartucheira, uma bolsa de transporte, 25 cartuchos não detonados carregados com granalha de chumbo e um livrete de manifesto de arma e a carta de caçador.A operação contou com o reforço de elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Águeda.O suspeito foi constituído arguido e factos comunicados ao Tribunal Judicial de Albergaria-a-Velha.