Detido homem de 53 anos suspeito de matar a mulher e incendiar autocaravana com cadáver dentro

Um homem de 53 anos foi identificado e detido esta quarta-feira por fortes indícios de ter matado a mulher e incendiado a autocaravana com o cadáver no interior em S. Bartolomeu de Messines, Silves. A vítima foi encontrada carbonizada no interior de uma autocaravana.

De acordo com comunicado da PJ, as diligências efetuadas permitiram "a recolha de relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito do suspeito".

O detido irá ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação.