Deu um tiro na perna de um rival, na Cova da Moura, Amadora, num contexto que estará ligado a desavenças com ‘banhadas’ e roubos de droga. O crime foi em julho do ano passado e, devido ao silêncio da vítima (têm ambos antecedentes policiais), de 28 anos, foi necessário investigar a fundo. O atirador, de 35 anos, foi agora detido pela PJ de Lisboa. Está já em prisão preventiva.





A PJ deparou-se no bairro com uma casa de recuo, onde a cargo do detido se preparava droga para ser vendida na rua. Foram apreendidos, com apoio da PSP, 6 kg de haxixe, um de heroína e 20 de produto de corte da droga, bem como duas armas, 56 mil euros em notas e “vários milhares” em moedas.