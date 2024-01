Detido homem que roubou condutora em Faro sob ameaça de pistola

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de roubar cartões de pagamento a uma mulher, sob ameaça de uma pistola, em Faro, usando-os depois para adquirir serviços em plataformas 'on-line', foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ adiantou que os factos remontam ao início do dia 16 de dezembro de 2022, quando, o arguido, em coautoria, abordou uma condutora que se preparava para iniciar a marcha, roubando-lhe os seus bens, sob ameaça de uma pistola.

De acordo com a PJ, o homem, de 23 anos e com antecedentes criminais por tráfico de droga e roubo na via pública, é suspeito dos crimes de roubo agravado e de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.

Depois de ter sido detido através de um mandado de detenção, o suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro e a investigação prossegue a cargo da diretoria do Sul da PJ.