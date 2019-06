Detido homem que tentou atear fogo à própria casa com família no interior em Ovar

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 39 anos suspeito de ter tentado atear fogo à sua habitação, em Ovar, com a família no interior, informou hoje fonte policial.Segundo a mesma fonte, o indivíduo foi detido em cumprimento de um mandado de detenção, pela prática dos crimes de violência doméstica e fogo posto.Os factos ocorreram em 5 de maio de 2019, pelas 21h00.De acordo com a investigação, o homem ateou fogo a um arbusto, situado em frente à sua casa, onde se encontrava a companheira e três filhos, dois dos quais fruto de outros relacionamentos.As chamas acabaram por ser prontamente extintas pelo filho mais velho da ofendida, que detetou o foco de incêndio.O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de afastamento das vítimas, sendo controlado por pulseira eletrónica.