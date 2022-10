Detido homem suspeito de abusar mais de 100 vezes das duas enteadas

Um homem, com 75 anos, foi detido esta quinta-feira por fortes indícios da prática de mais de uma centena de crimes de abuso sexual sobre as duas enteadas, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, que foi detido em flagrante delito, é suspeito da prática de cerca de 300 crimes de abuso sexual de menores, dependentes ou em situação particularmente vulnerável, e perto de uma centena de crimes de violação, todos na sua forma agravada.

"A investigação apurou que o detido abusou, reiteradamente, de duas meninas, suas enteadas, desde 2018 até outubro deste ano, as quais, à data do início dos factos, tinham 7 e 15 anos", refere a PJ. Os crimes eram praticados na habitação do homem, que se aproveitava da dependência, proximidade e confiança que tinha com as menores, bem como da fragilidade da mãe das vítimas, que tinha problemas de saúde. O primeiro interrogatório judicial ocorreu no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



O detido apresenta registo criminal, com antecedentes criminais em Portugal, devido a crimes contra o património, e já tinha sido condenado a pena de prisão efetiva no estrangeiro, devido a suspeitas de tráfico de droga.