Detido homem suspeito de violar jovem deficiente e com cancro no Barreiro

A PJ de Setúbal deteve em flagrante delito um homem de 30 anos por suspeita de violação agravada de adolescente de 15 anos com doença oncológica no concelho do Barreiro.



Ao que as autoridades conseguiram apurar, no passado mês de março de 2020, o suspeito terá aproveitado a relação de confiança e de proximidade com a família da vítima para forçar a adolescente a manter relações sexuais com ele, num momento em que ambos se encontravam sozinhos.





A violação terá acontecido em casa de um familiar do suspeito, onde este morava na altura.Depois do crime, o suspeito fugiu e manteve-se em parte incerta até ter sido localizado e detido pela PJ.O homem já foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.