Detido jovem suspeito de matar homem à facada após discussão em Torres Vedras

A Polícia Judiciária localizou e deteve um jovem de 22 anos de idade, suspeito de ter assassinado outro homem, com 32 anos de idade, durante o carnaval de Torres Vedras.



A vítima trata-se de Pedro Morgado, um habitante de Torres Vedras que estava numa zona de bares, na passada madrugada de sábado.





Pedro Morgado foi encontrado na rua com a faca espetada no peito. A vítima ter-se-á envolvido numa discussão e acabou por ser esfaqueado. Os agressores fugiram e o jovem foi encontrado mais tarde, já sem vida, com a arma ainda espetada no peito.

O arguido detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.