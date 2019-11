Detido patrão de Mário Lino em negócios de venda de carne com a Venezuela

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O patrão da Iguarivarius, Alexandre Cavalleri, foi detido quarta-feira no âmbito da Operação Navidad, que investiga os crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais num valor superior a sete milhões de euros com negócios de venda de carne de porco para a Venezuela.Sob suspeita estão vários negócios no valor de 60 milhões de euros, celebrados de 2013 a 2016 entre a CLAP - Comité Local de Abastecimentos ... < br />