Detido pela GNR após violar mulher de 63 anos

Vítima está internada. Foi espancada durante ataque sexual em Cascais.

Por Magali Pinto | 09:23

Uma mulher de 63 anos está internada no hospital de Cascais após ter sido violada e alvo de agressões violentas. O caso aconteceu na sexta-feira em Alcabideche. A GNR deteve o suspeito, um homem de 50 anos, pouco tempo depois na mesma zona.



Este sábado ao final da tarde, o agressor estava ainda a ser ouvido por um juiz de instrução criminal do tribunal de Cascais. Foi a própria vítima que alertou as autoridades.



Segundo o CM apurou junto de fonte policial, os militares avançaram imediatamente para a detenção quando souberam a identidade do agressor.



Quanto à vítima foi levada ao Instituto de Medicina Legal de Lisboa onde realizou perícias. Depois teve de regressar ao hospital devido aos ferimentos graves.



Agressor e vítima são conhecidos.