Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido pela PJ suspeito de violação de ex-namorada em Leiria

Homem de 25 anos, operário metalúrgico, é fortemente indiciado pela prática de dois crimes de violação.

Por Lusa | 08.11.18

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem suspeito da prática de dois crimes de violação de que foi alvo uma ex-namorada, em Leiria.



Em comunicado, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 25 anos, operário metalúrgico, "fortemente indiciado pela prática de dois crimes de violação, vários crimes de ameaça agravada e diversos crimes de coação, ocorridos no verão deste ano na zona de Leiria".



De acordo com esta polícia criminal, após o fim da relação de namoro com a vítima, o arguido, "sob ameaça e coação, criando um clima de terror e medo, constrangeu-a à prática de vários atos sexuais de relevo, durante largo período de tempo".



"Denunciados os factos e efetuada a respetiva investigação, foi o mesmo detido e presente às autoridades judiciárias competentes", refere ainda a PJ.



Ao arguido foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio.