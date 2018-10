Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeitos de roubo e sequestro de casal em Vila Verde

Casal estava dentro do carro, numa zona erma junto a uma praia fluvial, quando foi atacado.

Por Lusa | 15:33

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve dois indivíduos suspeitos de roubo e sequestro de um jovem casal em Vila Verde, em setembro de 2017, anunciou esta sexta-feira aquela polícia.



Em comunicado, a PJ refere que o casal estava dentro do carro, numa zona erma junto a uma praia fluvial, quando foi atacado por dois indivíduos armados com facas.



Estes roubaram-lhes o dinheiro e os cartões multibanco, obrigando-os ainda a revelar os respetivos códigos.



O casal foi metido na mala do carro usado pelos assaltantes, que durante várias horas circularam por diversas localidades, tentando efetuar levantamentos em caixas multibanco.



Os detidos, de 35 e 40 anos, vão ser levados a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.