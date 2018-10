Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém dois suspeitos de tráfico e viciação de viaturas

Presumíveis autores de crimes de recetação, falsificação de documentos e burla qualificada.

Por Lusa | 13:20

A Polícia Judiciária informou ter detido dois presumíveis autores de crimes de recetação, falsificação de documentos e burla qualificada, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos no Norte.



Nesta operação, a PJ contou com o apoio da GNR de Oliveira de Azeméis e da PSP de Vila Nova de Gaia e de Mirandela.



Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu no decurso de inquérito pendente, no qual se investiga um esquema de furto, recetação, falsificação de documentos, legalização e venda de veículos comerciais.



"Os veículos, na sua maioria comerciais ligeiros, provenientes de furtos praticados na zona Norte do país, eram canalizados para armazéns, onde seriam submetidos a alterações físicas e documentais, através de processos de falsificação, passando a circular com matrícula e documentos de outras viaturas idênticas", esclarece.



Acrescenta que "posteriormente eram transportados para e vendidos no norte da Europa, tendo como destino final países africanos, onde existe grande procura deste tipo de veículos".



Segundo a PJ, no decurso da investigação, foi possível apreender "três viaturas e inúmeros artefactos técnicos de relevo relacionados com esta atividade ilícita, sendo ainda detido, em flagrante delito, um indivíduo de 52 anos por posse de arma proibida".



Os detidos têm 50 e 60 anos, são empresários do ramo automóvel, já com antecedentes por este tipo de ilícitos e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.