Detido pela terceira vez suspeito de roubo de combustível

Um homem de 23 anos foi detido nesta madrugada, e pela terceira vez este mês, por tentar furtar combustível de camiões estacionados numa avenida de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, adiantou a PSP esta quinta-feira.Em comunicado, a força policial referiu que a detenção aconteceu às 03h00 na Avenida Vasco da Gama, em Vila Nova de Gaia, depois de ter recebido informações a dar conta de que um homem estaria a furtar combustível de veículos pesados de mercadorias ali estacionados.

No local, os agentes verificaram que o suspeito, desempregado e residente em Gaia, tinha garrafões com gasóleo no interior, combustível que estava a furtar de um camião, sublinhou.

"O proprietário da viatura deslocou-se junto de um posto da GNR onde formalizou a respetiva denúncia", acrescentou.

A PSP do Porto salientou que, neste mês, já por duas vezes havia detido o suspeito pela prática do mesmo crime.

O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.