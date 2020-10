Um homem que em maio assaltou uma moradia na zona do Cartaxo, sequestrando a proprietária numa garagem, foi agora preso pela PJ de Lisboa, em Coimbra.O assaltante, de 26 anos e nacionalidade brasileira, foi apanhado com duas pistolas de calibre 9 mm – proibida a civis – dois silenciadores, munições e outros objetos usados para cometer crimes semelhantes.Um dos cúmplices tinha sido preso em flagrante pela GNR, faltando capturar o terceiro envolvido no roubo.