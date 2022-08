Detido suspeito de atear incêndios em Anadia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor dos incêndios florestais ocorridos nos dias 25 e 26 de julho em Anadia, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que deteve um homem de 49 anos, por crimes de incêndio florestal, na sequência da emissão de mandados de detenção pelo magistrado do Ministério Publico de turno na Comarca de Aveiro.

Segundo a Judiciária, o homem ateou os incêndios ao início e final da noite dos dias 25 e 26 de julho na freguesia de Vilarinho do Bairro, com "recurso a chama direta ou material incandescente", em zona de extensa mancha florestal, confinante com várias habitações.