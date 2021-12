Detido suspeito de diversos crimes de roubo em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 38 anos, foi detido pela GNR, por diversos crimes de roubos, no concelho de Vila Nova de gaia. Segundo a GNR, em comunicado, a detenção aconteceu no âmbito de uma investigação que decorria desde de outubro por diversos roubos, nomeadamente em duas farmácias, dois estabelecimentos comerciais, um posto de abastecimento e a um restaurante, com recurso a arma branca e a ameaças verbais. Após várias diligências, o suspeito foi identificado e detido.



Ainda segundo a Guarda Nacional Republicana, o detido recorria à violência física para roubar dinheiro e artigos em ouro a clientes desses espaços, tendo num dos últimos episódios, ferido a exploradora de um estabelecimento com uma arma branca.





A mulher necessitou de tratamento hospitalar. Na sequência da ação foi efetuada uma busca domiciliária, culminando na apreensão da indumentária utilizada nos ilícitos criminais, de uma faca de cozinha e de uma navalha. Presente a tribunal, o detido, com antecedentes criminais da mesma natureza, ficou em prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Custoias, em Matosinhos.