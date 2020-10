Detido suspeito de esfaquear homem durante discussão na Amadora

Um homem, de 36 anos, foi identificado e detido por ser suspeito da prática do crime de homícidio, na forma tentanda, com uso de arma branca, que feriu outro homem, com 44 anos, no passado dia 29 de setembro.De acordo com informação avançada em comunicado enviado pela Polícia Judiciária, os homens desentenderam-se, começando uma discussão verbal, seguida de confrontos físicos, entre o agressor e a vítima.

"A vítima foi atingida por um golpe de arma branca na zona do tronco, tendo ficado gravemente ferida e só a pronta intervenção dos serviços de emergência médica, seguida de intervenção cirúrgica urgente em meio hospitalar, impediu um resultado mais grave e irreversível", lê-se no comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.