Detido suspeito de rede de pornografia infantil no Funchal

A Polícia Judiciária, em conjunto com o Departamento de Investigação Criminal do Averio e Funchal, identificou e deteve o suspeito, de 41 anos, envolvido numa rede de pornografia infantil.Segundo o comunicado da PJ, durante as buscas à habitação do suspeito foram apreendidos centenas de ficheiros multimédia em "que são retratados ou intervenientes menores do género feminino, em imagens consideradas pornográficas", pode ler-se.O material destinava-se à partilha dos conteúdos na Internet. As autoridades acreditam que os vídeos possam ter sido obtidos através da rede social Facebook, com recurso a perfis falsos."O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas", termina.