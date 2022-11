Detido suspeito de traficar droga junto a escola de Ponta Delgada

Um jovem de 19 anos foi detido "em flagrante delito", em Ponta Delgada, suspeito de vender droga a alunos num largo no exterior de uma escola da maior cidade dos Açores, anunciou a PSP esta quarta-feira.

A detenção ocorreu em 26 de outubro, no Largo Mártires da Pátria, freguesia de São Sebastião, na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde se localiza um estabelecimento de ensino, na sequência de uma operação policial, "em locais habitualmente conotados" com o tráfico de droga.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP explica que a operação desenrolou-se em "zonas adjacentes a vários estabelecimentos de ensino" do concelho de Ponta Delgada, como é o caso do Largo Mártires da Pátria, culminando com a apreensão de "cerca de 105 doses individuais de haxixe, 25 euros em numerário e outros objetos habitualmente associados ao tráfico" de droga.

A polícia sublinha que o material apreendido "indicia de forma clara e cabal" que o detido "se dedicava fortemente" ao tráfico, com um "impacto altamente negativo na comunidade" de Ponta Delgada, já que "objetivava a venda de droga a alunos (na sua maioria menores de idade) do estabelecimento de ensino".

Após primeiro interrogatório Judicial, o suspeito ficou com as medidas de coação de "obrigação de apresentação periódica diária na esquadra da PSP da sua área de residência" e "proibição para frequentar qualquer estabelecimento de ensino e suas imediações a distâncias inferiores a 100 metros", segundo a PSP.

O suspeito fica ainda proibido de "quaisquer contactos com indivíduos toxicodependentes", lê-se no comunicado.

O Comando Regional da PSP dos Açores sublinha que vai continuar a realizar operações policiais desta natureza para promover uma "maior presença e visibilidade policial" junto dos estabelecimentos de ensino, com o objetivo de incrementar "a perceção de segurança" por parte da comunidade escolar e população e "erradicando toda a atividade associada ao consumo e tráfico de drogas".