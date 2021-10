PSP detém suspeito de tráfico de droga em São Miguel e apreende 2669 doses

A PSP deteve "em flagrante delito", no concelho da Ribeira Grande, nos Açores, um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu 2669 doses individuais de liamba, na sequência de buscas domiciliárias, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com o Comando Regional da PSP, a detenção do homem, de 29 anos, na freguesia dos Fenais da Ajuda, em São Miguel, decorreu no "âmbito de várias diligências policiais desenvolvidas pela Brigada de Investigação Criminal da Ribeira Grande" que levaram também à concretização de buscas domiciliárias.

As buscas resultaram na "apreensão de 2.669 doses individuais de liamba, 280 euros em valor monetário e vários objetos relacionados com este ilícito criminal".

Em comunicado, a PSP explica ainda que a operação levou à detenção do homem "perante as fortes suspeitas" de que a droga apreendida serviria para "ser transacionada pelo arguido".

O Comando Regional da PSP informa também que o detido foi presente a autoridade judiciária e que lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, o que o obriga a comunicar às autoridades mudanças de residência ou ausências por mais de cinco dias e a comparecer perante as autoridades sempre que for notificado.

A PSP alerta que o consumo de canábis "aumenta significativamente o risco para a saúde mental dos utilizadores, apresentando-se, muitas vezes, como uma droga de iniciação entre os mais jovens" que "posteriormente acabam por enveredar pelo consumo de drogas mais duras, nomeadamente de heroína e das vulgarmente designadas por drogas sintéticas".