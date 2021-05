Detidos cinco suspeitos de tráfico de droga na zona do Casal Ventoso em Lisboa

Cinco pessoas foram detidas na quinta-feira, na antiga zona do Casal Ventoso, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, e foram apreendidas mais de 17.580 doses individuais de vários tipos de droga, anunciou hoje a PSP.

Os cinco suspeitos são quatro homens, entre os 36 e os 62 anos, e uma mulher de 49 anos e as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação "iniciada em 2019, com o objetivo de identificar os autores desta atividade criminal", revelou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No decorrer da operação de investigação criminal, a PSP tinha como objetivo "a identificação e a detenção em flagrante delito dos autores do tráfico [vendedores] de vários tipos de droga ao consumidor final, num local amplamente conotado com este crime, a antiga zona do Casal Ventoso".

De acordo com a polícia, o grupo suspeito de tráfico de droga realizava venda direta ao consumidor de haxixe, cocaína e heroína, entre outros tipos de droga, que decorria "na via pública, fazendo uso do interior de um prédio para ocultar as substâncias ilícitas de forma a evitar serem apanhados em flagrante delito pelas autoridades policiais".

Na investigação ao longo de mais de dois anos, a PSP recolheu "inúmeros indícios" da prático do crime de tráfico de droga, que justificaram a emissão de 14 mandados de busca e apreensão emitidos por juiz.

Nas buscas domiciliárias realizadas na manhã de quinta-feira, a PSP apreendeu mais de 17.580 doses individuais de vários tipos de droga, nomeadamente "10.184 doses individuais de haxixe, 5.346 doses individuais de heroína, 1.484,65 doses individuais de cocaína, 539,5 doses individuais de MDMA [metilenodioximetanfetamina], 30 doses individuais de liamba e 1.136 gramas de produto indeterminado".

Além da droga, a polícia confiscou duas espingardas de calibre 12, uma pistola alterada de calibre 6.35 milímetros (mm), 48 munições de calibre 9 mm, 73 cartuchos de calibre 12 e 18 munições de calibre .357.

"Os suspeitos tinham ainda na sua posse a quantia monetária de 6.590 euros, dinheiro relacionado com a referida atividade ilícita, que foi igualmente apreendido", informou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado.

Além das detenções, a operação policial visou reforçar o sentimento de segurança dos cidadãos que residem junto à antiga zona do Casal Ventoso, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, "que diariamente são confrontados com a venda de drogas duras nas ruas por onde circulam".

Neste sentido, a PSP destacou a repressão das práticas criminais desenvolvidas neste território de Lisboa, onde o tráfico de droga é "o fenómeno mais visível e perturbador da tranquilidade e paz pública local".

Já referenciados pela polícia pela prática do mesmo tipo de crime, os cinco detidos foram sujeitos a constituição de arguido e termo de identidade e residência, e serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para a aplicação das medidas de coação.

Em 10 de maio, a PSP realizou também uma operação policial no Bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, que culminou com a detenção de três pessoas em flagrante delito por tráfico de droga, das quais uma ficou em prisão preventiva.