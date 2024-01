Três homens, com idades entre os 22 e os 26 anos, foram detidos pela GNR de Albufeira por furto de catalisadores, naquele concelho. As detenções ocorreram na sequência de uma denúncia, tendo os militares localizado e intercetado a viatura dos suspeitos, os quais foram detidos.A GNR apreendeu a viatura e ainda ferramentas utilizadas para consumar os furtos dos catalisadores - entre as quais uma rebarbadora e um sistema de elevação de veículos -, bem como diversos catalisadores furtados.