Detidos 10 suspeitos de tráfico de droga em Ponte de Sor, Abrantes e Coruche

A GNR anunciou esta sexta-feira ter desmantelado uma rede de tráfico de droga, que operava em Ponte de Sor (Portalegre), Abrantes e Coruche (Santarém), com pontos de venda junto a escolas, tendo detido seis homens e quatro mulheres.Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR adiantou que os suspeitos, com idades entre os 17 e os 55 anos, foram detidos na quarta-feira, numa operação em que foram apreendidas sete viaturas ligeiras, 101 doses de heroína, 80 de cocaína e duas doses de haxixe, além de 3.134 euros em numerário.Na sequência da investigação, que decorria há mais de um ano, a GNR salientou ter desmantelado uma rede de tráfico de droga que "operava em vários concelhos na zona centro e sul do país, com pontos de venda próximos de estabelecimentos de ensino, em que muitos dos clientes eram jovens estudantes, o que estava a causar enorme alarme social".Após o cumprimento de 23 mandados de busca, 10 em residências e 13 em veículos, a GNR apreendeu ainda 16 telemóveis, oito objetos em ouro, cinco aparelhos informáticos, uma nota falsa de 200 euros, diverso material eletrónico, eletrodomésticos e ferramentas.Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.A operação envolveu 73 militares dos comandos territoriais de Portalegre e Santarém, da divisão de investigação criminal da GNR, de uma equipa de binómios cinotécnicos e dos destacamentos de intervenção dos dois distritos.